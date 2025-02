A coordenadoria de recursos especiais da Polícia Civil, com apoio do departamento de inteligência, realizou a prisão de C.G.C., no Ramal do Casserin, na estrada de Sena Madureira. C.G.C foi condenado por estupro de vulnerável.

As investigações apontam que o homem abusou de uma criança de 11 anos, que passou uma semana, junto de sua irmã, em uma propriedade rural de uma tia, casada com o homem acusado. Os abusos aconteciam durante a noite de maneira recorrente.

A Vara Única do Bujari sentenciou o réu a 14 anos de prisão em regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável, conforme previsto no artigo 217-A do Código Penal.