A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), prendeu nesta segunda-feira (10), dois homens suspeitos de envolvimento em um roubo a residência no bairro Tropical, em Rio Branco. A ação foi autorizada pelo Juízo da Vara de Garantias da Comarca da capital e resultou no cumprimento de dois mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão.

O crime ocorreu contra dois idosos, de quem os assaltantes subtraíram cerca de R$ 30 mil em dinheiro. A prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, segundo a decisão judicial. Durante as buscas, a polícia apreendeu aparelhos celulares, que serão analisados para identificar possíveis outros integrantes do grupo criminoso.

Após um trabalho de inteligência, os investigadores localizaram os suspeitos e efetuaram as prisões. “A pronta atuação da DCORE demonstra nosso compromisso em combater o crime e proporcionar segurança à nossa comunidade. A prisão dos envolvidos é mais um passo na luta contra a criminalidade em nossa região”, destacou a autoridade policial.

Os detidos foram apresentados na sede da DCORE e, posteriormente, encaminhados à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde passaram pelos procedimentos de praxe. Ambos permanecerão à disposição da Justiça e serão submetidos à audiência de custódia.