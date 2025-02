Polícia prende dupla que atirou contra residência de familiares de faccionado morto

Wesley Pinheiro Sombra, de 28 anos, e Denildo Ferreira Dutra, de 19 anos, foram presos, acusados de disparar contra a residência dos pais de um faccionado na tarde desta terça-feira (4).

A prisão aconteceu em via pública na quadra 8 do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Wesley e Denildo foram até a casa dos pais do criminoso Jeremias, que foi morto pelo próprio comparsa em frente à Delegacia da Cidade do Povo, com o objetivo de expulsar os familiares do faccionado.

O motivo seria que o filho de Jeremias teria sido expulso da facção Bonde dos 13 e ingressado na facção criminosa Comando Vermelho. Por essa razão, a organização criminosa que comanda a Cidade do Povo teria ordenado a expulsão do casal de idosos que reside na quadra 7.

A dupla foi até a residência e deu um prazo de 30 minutos para que o casal saísse da casa e deixasse o local. Após o tempo determinado, Wesley e Denildo teriam disparado cerca de 12 tiros contra o imóvel, atingindo o portão e as paredes. Após a ação criminosa, os suspeitos fugiram.

Vizinhos, ao ouvirem os disparos, acionaram a Polícia Militar do 2° Batalhão, que enviou várias viaturas ao local. Os agentes colheram informações sobre os atiradores, realizaram rondas ostensivas e isolaram a área para a perícia. Durante as buscas na quadra 8, os policiais abordaram dois homens em atitude suspeita. Na revista pessoal, um deles estava de posse de uma pistola e duas munições intactas. O outro carregava munições de calibre .22 também intactas e uma balança de precisão.

Diante dos fatos, Wesley e Denildo receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Flagrante (Defla), juntamente com a arma de fogo, as munições e a balança de precisão, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.