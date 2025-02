Polícia prende foragido que dirigia carro com faróis apagados em ruas de Rio Branco

Na madrugada de sábado, 22 de fevereiro, a Polícia Militar do Acre prendeu um homem foragido da justiça no bairro Belo Jardim I, durante uma operação de patrulhamento preventivo.

Uma equipe do Grupamento Tático do 2° Batalhão da PMAC realizava rondas na região do Belo Jardim quando avistou um veículo transitando com os faróis apagados. A atitude suspeita chamou a atenção dos policiais, que se aproximaram e perceberam o nervosismo do motorista.

Durante a abordagem, os policiais identificaram três indivíduos no interior do veículo, um Ford KA branco. A busca pessoal não encontrou nada ilícito, mas o condutor do veículo forneceu informações falsas sobre sua identidade. Após a confirmação da identidade real do homem, foi constatado que ele possuía um mandado de prisão em aberto.

Na Delegacia de Flagrantes (DEFLA), enquanto a equipe da PM registrava a ocorrência, uma vítima se apresentou alegando ter sido roubada por indivíduos em um veículo branco. A vítima reconheceu os três indivíduos da abordagem como autores do crime, porém, como não havia nenhuma ocorrência registrada no momento da abordagem, os outros dois indivíduos foram liberados. O veículo foi apreendido e entregue à delegacia.