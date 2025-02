Polícia prende homem com dinheiro e pistola municiada no Calafate, em Rio Branco

Thiago Teles da Mota, de 26 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito na noite deste sábado (22), dentro de uma casa de narguilé, na rotatória da Estrada do Calafate, no bairro Waldemar Maciel, na região do Calafate, em Rio Branco.

De acordo com informações da Força Tática do 1° Batalhão, a guarnição estava em patrulhamento de rotina pela região quando foi abordada por uma pessoa que, demonstrando certo nervosismo, contou aos militares ter visto um homem saindo de uma caminhonete modelo Amarok, de cor branca, portando uma arma de fogo. O suspeito teria subido para o segundo piso de um estabelecimento onde várias pessoas se reúnem para fumar narguilé. Em seguida, a testemunha passou as características do indivíduo.

Diante da denúncia, os policiais foram até o local indicado e, ao chegarem ao estabelecimento comercial, Thiago tentou se esconder no banheiro, onde jogou uma pistola 9mm municiada com 15 projéteis sobre o forro. Dois militares realizaram a abordagem e conseguiram recuperar a arma de fogo. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram com o suspeito a quantia de R$ 2 mil em espécie, cuja origem não foi informada.

Diante dos fatos, Thiago recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a arma e o dinheiro, para que as providências cabíveis fossem tomadas.