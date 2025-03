Polícia prende na Bahia homem acusado de matar ex na frente da filha de 2 anos

Vandiel Próspero da Silva, 24, acusado de matar a ex-companheira Géssica Moreira de Sousa, de 17 anos, que estava grávida, foi preso nesta sexta-feira (28/2), na Bahia. A prisão foi realizada por equipes da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), com o apoio da Divisão de Apoio Logístico Operacional (Dalop) da PCDF.

O crime ocorreu no último sábado (22/2), quando Vadiel atirou na cabeça de Géssica, dentro de uma igreja evangélica, em Planaltina, na frente da filha do casal, de 2 anos, e dos fiéis que estavam no local. Após a identificação do suspeito, a PCDF solicitou a divulgação da imagem do foragido e a população contribuiu com informações por meio de denúncia anônima.

Entenda o caso

Géssica era natural de Morro Cabeça no Tempo, uma das cidades mais pobres do Piauí. Aos 13 anos, engravidou de sua primeira filha e, antes de completar 15, decidiu se mudar para Brasília para viver com o namorado, Vandiel Próspero da Silva, que mais tarde se tornaria seu assassino.

Em entrevista ao Correio, a mãe da jovem, Sidnéia Moreira de Sousa, afirmou que o relacionamento entre eles começou por meio de trocas de mensagens nas redes sociais. “Quando começaram a namorar, ela já tinha tido a primeira filha, que hoje tem 4 anos. A guarda da criança ficou com o pai, e ela decidiu ir para Brasília por causa dele (Vandiel)”, contou.

Pouco depois do término, Géssica iniciou um relacionamento com o irmão de Vandiel e, três meses depois, descobriu que estava grávida. Durante seu depoimento à polícia, o atual namorado da adolescente relatou que, na manhã de sábado (22/2), por volta das 10h, Géssica foi até a casa de Vandiel para buscar a filha, mas ele a impediu. Diante da situação, ela acionou a Polícia Militar, que interveio e garantiu a entrega da criança. Mesmo após a ação policial, Vandiel foi até a residência da ex, onde fez ameaças e afirmou que pegaria a criança a qualquer custo.

À noite, Géssica saiu para ir à igreja, acompanhada da filha, quando Vandiel entrou no templo armado. Testemunhas relataram que ele exigiu levar a criança e, diante da negativa de Géssica, atirou contra a cabeça dela. Após os disparos, o feminicida fugiu com um comparsa em um carro vermelho. O veículo foi encontrado em uma estrada de terra, em Formosa (GO).