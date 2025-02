Polícia prende ‘Preto do Joel’, acusado de homicídio no interior do Acre

Agentes da Polícia Civil do Acre prenderam, na última sexta-feira (21), em flagrante, um homem conhecido como “Preto do Joel”, de 29 anos, suspeito de de envolvimento em um homicídio ocorrido na cidade de Jordão. A ação policial teve início após a informação de que o corpo de um homem havia sido encontrado próximo a um comércio local. A vítima chegou a ser levada ao hospital, mas já estava sem vida.

Diante dos fatos, a equipe de investigação analisou as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial onde o corpo foi encontrado. Nas gravações, por volta das 4h40, a vítima aparece caminhando ao lado do acusado, ambos param na esquina das ruas Governador Romildo Magalhães e Senador Altevir Leal, conversam por alguns instantes e, em seguida, seguem juntos na direção do local onde o corpo foi localizado.

Com base nas imagens, os agentes iniciaram as buscas pelo suspeito, que foi localizado na Rua Arnaldo Gomes de Farias.

Questionado sobre o caso, ele negou ter visto a vítima, alegando que seu último contato com ela teria ocorrido na quarta-feira, 19, às 19h. No entanto, as imagens de segurança contradizem sua versão, confirmando que ele estava com a vítima momentos antes do crime.

Diante das evidências, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido à Delegacia para os procedimentos cabíveis. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.