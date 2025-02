Polícia recupera moto roubada em bairro de Rio Branco após perseguição

Na noite de sábado (22), a Polícia Militar do Acre recuperou uma motocicleta Honda CG 150 Titan vermelha, roubada no bairro Bosque. A ação aconteceu no bairro Habitasa, após uma perseguição a um suspeito.

Uma equipe do 2° Batalhão da PMAC realizava patrulhamento na avenida Amadeo Barbosa quando recebeu informações de que uma moto havia sido furtada e possivelmente se dirigia ao segundo distrito de Rio Branco.

Um policial militar que estava de folga entrou em contato com a equipe informando que um suspeito estava adulterando a placa de uma motocicleta com as características da que havia sido roubada.

Os militares se deslocaram até o local indicado e avistaram um indivíduo se evadindo a pé na rua Paris. A equipe tentou abordá-lo, mas o suspeito fugiu, deixando a motocicleta para trás. A moto foi apreendida e encaminhada para a delegacia da segunda regional.