Policial civil acusado de tentativa de homicídio em Assis Brasil será julgado pelo Tribunal do Júri

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre decidiu submeter o policial civil Jaelson dos Santos Silva, de 40 anos, a julgamento pelo Tribunal do Júri. Ele responde pelos crimes de tentativa de homicídio, ameaça e disparo de arma de fogo em via pública, ocorridos em 25 de março de 2023, no município de Assis Brasil.

O caso teve início após um acidente envolvendo o carro de Jaelson e uma motocicleta conduzida por Willes Santos da Silva, na Rua Juvenal Duarte, por volta das 6h30. Após a colisão, Willes deixou o local, mas foi perseguido pelo policial, que utilizou uma motocicleta emprestada de um morador. Durante a perseguição, Jaelson efetuou pelo menos dois disparos com uma pistola calibre .40 contra a vítima, sendo um deles em frente ao quartel do Exército Brasileiro, na BR-317.

Ao chegar ao Ramal Icuriã, Willes perdeu o controle da moto e caiu. Mesmo desacordado, foi agredido com chutes pelo policial. Francisco Américo Santos, irmão da vítima, tentou intervir, mas foi ameaçado e teve um disparo efetuado em sua direção.

O Ministério Público do Acre (MP-AC) recorreu da decisão inicial do juiz da Comarca de Assis Brasil, que havia impronunciado o réu por falta de indícios suficientes para tentativa de homicídio. No julgamento do recurso, o desembargador Elcio Mendes destacou que os elementos probatórios indicavam a autoria do crime, sendo acompanhado pelos demais magistrados da Câmara Criminal.

Jaelson dos Santos já havia sido afastado das funções por 90 dias, em outubro de 2023, a pedido do MP-AC, e teve sua arma recolhida. Além disso, possui uma condenação definitiva por importunação sexual, cometida dentro da delegacia de Assis Brasil.

O julgamento pelo Tribunal do Júri será um desdobramento do caso, que gerou repercussão na região e levantou discussões sobre abuso de autoridade e conduta policial.