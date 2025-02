Uma nova trend tem viralizado no Instagram recentemente, com um print de Whats App pedindo para que a conversa seja feita em mensagens curtas para não sobrepor uma foto de alguém ao fundo, com elogios à pessoa durante o pedido.

Os políticos acreanos rapidamente adotaram o movimento realizando várias versões próprias do meme que vem ganhando as redes sociais. Vereadores, ex-prefeitos, deputados estaduais e até mesmo o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), Jorge Viana, publicaram suas versões.

Dentre elas, a do ex-petista Marcus Alexandre, que concorreu à prefeitura de Rio Branco na eleição de 2024, quando foi derrotado pelo prefeito reeleito Tião Bocalom, chamou a atenção. Na trend, Marcus enfatiza os seus feitos pela educação e saúde, falando sobre as 14 creches abertas em sua gestão e também os 28 postos de saúde construídos em sua gestão e ainda brinca, dizendo ser o prefeito que tomou mais cafezinhos pela cidade.

Confira abaixo alguns dos políticos que entraram na brincadeira: