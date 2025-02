Um porta-voz da polícia de Leicestershire confirmou a prisão. “Uma mulher de 23 anos da Polônia e uma mulher de 60 anos do País de Gales foram presas sob suspeita de perseguição envolvendo alarme e angústia sérios. Ambas permanecem sob custódia e as investigações continuam”, declarou.

A polonesa realizou testes de DNA após afirmar ser Madeleine McCann, que afirmaram que ela tinha ascendência polonesa, lituana e romena, impossibilitando, assim, dela ser a menininha. Recentemente, a polonesa afirmou que teria um novo conjunto de testes de DNA que apoiaria “fortemente” a teoria de que ela seria parente de Gerry McCann.

Pelo Instagram, ela afirmou que passou por novos testes, comparando o seu DNA com o DNA da cena do crime, além de comparar olhos, dentes e voz com a de Madeleine. Os resultados, de acordo com ela, teriam apontado que “provavelmente pertencem à mesma pessoa”.