Ponte entre TO e MA é implodida após desabamento com 14 mortes; vídeo

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) realizou a implosão, neste domingo (2/2), do restante da estrutura da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que ligava Aguiarnópolis (TO) a Estreito (MA). A ponte desabou em dezembro do ano passado, resultando em 14 mortes, e parte dela ainda permanecia intacta.

O diretor do Dnit, Fábio Nunes, afirmou que a operação foi um “sucesso” e que, a partir de agora, o foco será na remoção e limpeza da estrutura. Ele ressaltou que a intenção era evitar que qualquer detrito ou estilhaço caísse na água, o que, segundo ele, não ocorreu.

Relembre o caso

A ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, na divisa entre Maranhão e Tocantins, desabou em 22 de dezembro de 2024, deixando 14 mortos.

A estrutura faz parte de um importante eixo rodoviário, pois é ponto de travessia das rodovias BR-226, que liga Belém a Brasília, e BR-230, rodovia Transamazônica, além da Ferrovia Norte-Sul.

Dois caminhões que atravessavam a ponte no momento do desabamento transportavam ácido sulfúrico e outro carregava defensivo agrícola.

A carga contaminou o rio e as buscas chegaram a ser suspensas, sendo retomadas posteriormente, mas apenas com botes, sem mergulhadores.

De acordo com o Dnit, a operação foi conduzida utilizando fogo controlado, uma técnica que combina calor intenso e explosivos posicionados estrategicamente para fragmentar rochas. Ao todo, foram empregados 250 kg de explosivos.

Veja o momento da implosão:

As imagens mostram o momento da implosão da ponte, mas parte da estrutura, à esquerda, ainda permanece de pé.

Os técnicos responsáveis pela ação realizaram vistorias cautelares nas residências próximas às áreas, tanto em Estreito quanto em Aguiarnópolis. Os moradores foram evacuados.

Também foi proibido o tráfego de veículos em todo o perímetro de segurança, incluindo no rio.

Ponte Juscelino Kubitschek

A ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, construída em 1960, desabou entre os estados do Maranhão e Tocantins, em dezembro passado. Dois caminhões que atravessavam a ponte no momento do desabamento transportavam ácido sulfúrico e outro carregava defensivo agrícola. Também havia outros veículos menores.