Por que peixe-remo encontrado no Brasil é associado ao ‘juízo final’?

Um peixe-remo foi encontrado no Espírito Santo e deixou muitas pessoas assustadas. Isso porque essa espécie é associada a presságios e desastres naturais. Mas por que esse animal tem essa fama?

Por que o peixe do juízo final tem essa associação?

Tudo começa pela lenda que diz que avistar o peixe-remo pode significar que algum desastre natural vai acontecer, pois o animal vive nas profundezas dos oceanos e em quase todos os mares do planeta. É o que explica a Ocean Conservancy, instituição de defesa ambiental sem fins lucrativos com sede em Washington, Estados Unidos.

Certas lendas que mencionam o peixe do juízo final estariam ligadas ao fato de serem mais vistos, antes de eventos sísmicos significativos, diz a Ocean Conservancy.

Entre as aparições que reforçam o mito desse peixe ligado a acontecimentos catastróficos está o fato de ele ter sido registrado em 2011, antes do grande terremoto que também gerou um tsunami.

O Sismo e Tsunami de Tohoku, como foi chamado, é o que atingiu o reator nuclear da cidade de Fukushima, conta a entidade norte-americana.

Além disso, eles vivem nas áreas abissais dos oceanos, sendo raramente vistos na superfície. Isso reforça o porquê de serem chamados de “peixe do fim do mundo”, já que só surgem quando estão doentes, desorientados ou morrendo, detalha a Ocean Conservancy.

No entanto, não existem evidências científicas de que esses animais estejam conectados, de qualquer forma, à ocorrência de terremotos ou tsunamis.

Um registro mostrou o peixe encalhado em uma ilha, no. O pescador que passa próximo ao local e ajudou o animal. Associado ao fim do mundo, várias pessoas ficaram assustadas e com medo de algum desastre natural. Veja o vídeo completo da aparição do animal no Brasil.

