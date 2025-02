Um apostador de Senador Guiomard, também conhecida como Quinari, no interior do Acre, deixou de se tornar o mais novo milionário do país por apenas um número. No sorteio do concurso 2832 da Mega-Sena, realizado no último sábado (23), ele acertou cinco das seis dezenas sorteados e garantiu o prêmio da quina.

O bilhete premiado foi registrado na lotérica MGB, e o sortudo vai receber R$ 32.222,01, valor pago pela Caixa Econômica Federal para apostas que ficam a um número do prêmio principal, que era de aproximadamente R$ 105 milhões.

Além disso, a quadra – acerto de quatro números – teve mais de 25 ganhadores em diversas cidades do Acre, como Rio Branco e Rodrigues Alves. Cada um desses apostadores levará R$ 751,76 para casa.

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece nesta terça-feira, 25 de fevereiro, com o prêmio acumulado em impressionantes R$ 130 milhões.