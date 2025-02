Por um triz: Boeing 737 arremete para evitar colisão nos EUA

Um Boeing 737-800 por pouco não se envolveu em um grave acidente ao pousar no Aeroporto Internacional Midway, em Chicago, nos Estados Unidos nesta terça-feira (25/2). Para evitar bater em um jato executivo durante o pouso, a aeronave de grande porte teve de arremeter. As informações são da ABC News.

Câmeras de monitoramento do aeroporto registraram a cena. O Boeing 737-800 se aproxima, e, ao quase tocar a pista, sobe novamente. Naquele momento, um jato executivo havia começado a entrar na pista, exatamente na frente do Boeing. Na sequência, o avião comercial ganha altitude e o jato termina de atravessar a pista.

Vídeo mostra arremetida:

O voo 2504 era operado pela Southwest e havia partido de Omaha, no estado de Nebraska. O avião pousou sem problemas minutos depois após arremeter e dar uma volta no espaço aéreo do aeroporto.

Conforme apurado pela imprensa local, o jato executivo avançou sem autorização para cruzar a pista onde o Boeing pousava. A comunicação entre a torre de comando e o aeroporto revela que os controladores afirmaram para os pilotos do jato não entrarem na pista.

A Southwest se pronunciou sobre o ocorrido. “Nada é mais importante para a Southwest do que a segurança de nossos clientes e funcionários”, disse a empresa, em um comunicado.

Um porta-voz da Flexjet, empresa que operava o jato, afirmou que as circunstâncias do fato estão sob investigação. O órgão de controle aéreo dos EUA, a Administração Federal da Aviação (FAA, na sigla em inglês), também vai apurar o caso.