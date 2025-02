O Progressistas já definiu quem vai ocupar o cargo de secretário de Cuidados com a Cidade (SMCCI) na gestão do prefeito Tião Bocalom. Será Tony Roque, atual diretor técnico do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre).

A informação foi dada em primeira mão pelo jornalista Luciano Tavares, e confirmada pelo ContilNet.

A nomeação deve sair nesta terça-feira (17). O nome de Tony foi discutido em uma reunião do partido.