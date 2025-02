Prazo para convocados ao curso de formação no CNU termina hoje

Candidatos convocados para o Concurso Nacional Unificado (CNU) têm até hoje (12/2) para confirmar a participação no curso de formação, promovido pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap).

Os convocados devem acessar o site da Fundação Cesgranrio, banca examinadora do certame, para confirmar a presença na qualificação da Enap. O curso é uma fase obrigatória, eliminatória e classificatória para nove cargos dos blocos 1 a 7, todos que exigem nível superior. O bloco 8, porém, é destinado a candidatos com nível médio. Os convocados a esse bloco terão de aguardar a aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025, no Congresso Nacional.

Como funciona o curso

Segundo a Enap, os cursos serão destinados à de formação de nove carreiras específicas:

1. Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG)

2. Analista de Comércio Exterior (ACE);

3. Analista em Tecnologia da Informação (ATI);

4. Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS);

5. Analista de Infraestrutura (AIE);

6. Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT);

7. Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia (Aneel);

8. Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários (Antaq);

9. Especialista em Regulação de Saúde Suplementar (ANS).

Remuneração

Os candidatos aprovados nos blocos 1 a 7 do CNU terão direito a metade da remuneração inicial prevista para o cargo almejado. Essa regra, porém, não vale para servidores públicos federais que optarem por manter seus salários.