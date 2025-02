E aí pessoal! Mais uma semana chegando, final de fevereiro se aproximando e o tom da festa vai ser aquele pessoal precoce com o carnaval, que já tá animado pra foliar por aí e não vai aguentar esperar o fim do mês. Mas nem só de confete vai viver o acreaninho essa semana, então cola comigo e vem descobrir tudo de bom que vamos ter pra comemorar com mais um Giro Cultural do ContilNet.

Quinta-feira

A quinta-feira é de lei ter aquele espacinho para os cantores de chuveiro soltar o vozeirão e criarem cenas dignas de um filme musical da Disney, já que os tradicionais karaokês do Garagem e do Studio Estão de portas abertas.

Pra quem prefere ficar sentado curtindo um bom sertanejo, a Cachaçaria Rio Branco vai ser o teu lugar pra queimar a largada do final de semana! Só não vale chorar na mesa hein!

Sexta-feira

Os foliões precoces começam na sexta-feira, com o esquenta de carnaval da Moon. Esse vai ser especial pra você universitário que gosta das festas de atléticas com bebidas duvidosas e bandeirões, já que a folia vai ser em parceria com a atlética de medicina da Uninorte.

Achou que tá pouco? Não tem problema porque a Cachaçaria Rio Branco vai estar de portas abertas no mesmo dia com a sua prévia de carnaval, então já pode fazer aquele estoque de gliter em casa porque eu quero ver todo mundo colorido por aí!

Não tá querendo queimar a largada do carnaval? Não tem problema, já que tem mais opções na sexta-feira, como o especial dedicado a uma das maiores bandas do rock nacional, os Titãs, lá no Studio.

Titãs não é tua praia? Cola no Garagem então, porque eles estão prometendo uma noite elétrica com a banda Vicodines se apresentando por lá!

Rock não é pra você? Então bora de pagode lá no Brazin, que traz um esquenta pro Menos é Mais, incluindo a abertura das vendas de ingressos, que poderão ser adquiridos no local!

Quer um climinha um pouco diferente (e provavelmente menos abarrotado do que vai estar o Brazin) pra curtir aquele pagodinho? Bora de Mojubá, que traz o Pagodinho do HG nesta sexta-feira!

Sábado

Achou que a cantoria tava pouca com open mic na quinta-feira? Pois eu digo que você achou errado! Pois esse é o último sábado do mês e por isso o Garagem faz sua segunda noite de karaokê!

Não quer ouvir ninguém desafinando? Então bora de Confraria, que a banda The Roses vai te mostrar o melhor que o rock and roll pode proporcionar.

Teu rolê é uma baladinha pra esse final de semana? Não tem problema, a Moon nunca decepciona e traz aquele Bailão de Milhões pra você balançar o bundão de um jeito que deixaria a Anitta orgulhosa.

Adivinhem o que também vai tá rolando neste sábado? Isso mesmo, mais eventos de pré-carnaval! Se quiser foliar dois dias seguidos, tuas opções do dia 22 serão o Quintal da Resenha e o Studio!

E ai, onde eu te encontro essa semana?