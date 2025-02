Preço de combustível não tem data exata para ser reajustado, informa sindicato do Acre

Após o anúncio do aumento do ICMS para combustíveis, a população correu para os postos para garantir abastecimento sem reajuste, porém na maioria dos pistão de combustíveis os valores permanecem sem alteração.

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Acre (Sindepa), essa mudança vai ser feita de forma gradativa, pois alguns postos já tinham estoques e só vai dar o aumento para o consumidor, quando comprarem novamente combustível já com o novo valor.

O Sindepac emitiu uma nota de esclarecimentos sobre preços dos combustíveis. Veja na íntegra:

“O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Acre, Sindepac, informa que os reajustes nos preços de combustíveis devem ocorrer de forma gradativa.

É importante lembrar a imprensa, e a sociedade em geral, que as alterações nos preços ocorrem na medida em que novos estoques estão sendo comprados.

Por isso, não há como prevê quando esses reajustes chegam em cada estabelecimento.

Quando o ICMS foi reajustado, alguns postos já estavam com os produtos em estoque, o que favorece a permanência do preço antigo. A partir do momento em que novos estoques forem comprados será possível saber sobre novos valores.

O revendedor é livre para inserir os preços que acha justo. Por isso, alguns preferem até realizar promoções. O Sindepac orienta ao consumidor sempre pesquisar antes de abastecer”.