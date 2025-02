Preço de refrigerantes em comércios de município no interior do Acre chegam a custar R$ 20

O baixo nível do Rio Tarauacá, principal rota de acesso até a cidade de Jordão, município isolado no interior do Acre, tem deixado os moradores preocupados ao ver o aumento dos preços de itens nos mercados.

Os impactos do crescimento exorbitante dos valores das mercadorias no local fez com que refrigerantes passassem a custar até R$ 20, como destacado em imagem enviada exclusivamente para o ContilNet.

“A foto é de um um restaurante local no entanto, literalmente em quase todos os comércios estão com o mesmo preço, onde o refrigerante mais barrela é uns R$ 10 ou mais”, disse um aluno que estuda em uma faculdade de Rio Branco, mas mora em Jordão, e preferiu não se identificar.

Para ele, as dificuldades só pioram, já que para ter acesso a cidade por rota aérea, os preços cobrados estão super elevados, chegando a custar mais de R$ 1200. O estudante também destaca que o gás de cozinha passou dos R$ 250 em cada botijão de 13kg.

“Jordão tá sofrendo muito. E as coisas simplesmente não param de subir, cada vez mais complicando a vida da população”, concluiu.

Desde o ano passado o município sofre com a seca extrema. O Rio Tarauacá chegou a atingiu a menor marca da história em agosto de 2024, com 64 centímetros.