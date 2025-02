Preço do gás de cozinha ficará R$ 0,02 mais barato a partir deste sábado (1º)

A partir deste sábado (1º), cozinhar ficará mais barato para a maioria dos brasileiros. Entra em vigor a redução do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), tributo arrecadado pelos estados, sobre o gás. Cada quilo de gás liquefeito de petróleo (GLP) pagará R$ 0,02 a menos de ICMS.

A exceção será para os consumidores baianos. Na quinta-feira (30), a refinaria privatizada de Mataripe anunciou a elevação do gás de cozinha em 9,2%, o que levará a um aumento de até R$ 8 por botijão, segundo o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás).

Com base nos preços médios pesquisados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) entre fevereiro e setembro de 2023, o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) decidiu reduzir o ICMS do gás de cozinha de R$ 1,41 para R$ 1,39 por quilo. De acordo com o conselho, a média de preços mais baixa em 2024 justificou a diminuição do tributo.

Por outro lado, o Confaz elevou o ICMS para a gasolina, o etanol, o diesel e o biodiesel. Desde o ano passado, o modelo vigente estabelece que as alterações no ICMS sejam decididas em outubro e entrem em vigor em fevereiro do ano seguinte.

Com a mudança, as novas alíquotas passaram a ser de R$ 1,47 por litro para gasolina e etanol (antes R$ 1,37), R$ 1,12 por litro para diesel e biodiesel (antes R$ 1,06) e R$ 1,39 por quilo para o gás de cozinha (antes R$ 1,41).

Desde 2022, as alíquotas do ICMS sobre combustíveis são fixadas em valores absolutos por litro ou por quilo, no caso do gás de cozinha. Antes disso, cada estado aplicava um percentual sobre o preço final do produto.

Gás natural

Não apenas o gás de cozinha ficará mais barato. Também neste sábado entra em vigor a redução de 1% no preço do gás natural às distribuidoras, anunciada pela Petrobras na quinta-feira.

Atualizado a cada três meses pela Petrobras, os preços do gás natural, usado por grandes consumidores, como indústria, obedecem às oscilações do barril do petróleo tipo Brent e do dólar. Para o trimestre que inicia em fevereiro, o dólar subiu 5,3%, mas a referência do petróleo (Brent) caiu 6%, justificando a redução de 1%.

Desde dezembro de 2022, segundo a Petrobras, o preço médio do gás natural vendido às distribuidoras acumula redução de 23%. A conta inclui tanto a recente redução de 1% como os prêmios por performance e de incentivo à demanda, aprovados em maio e em outubro de 2024, respectivamente.