Os combustíveis continuam registrando alta no Acre, seguindo a tendência nacional observada na segunda semana de fevereiro. De acordo com o Panorama Veloe de Indicadores de Mobilidade, elaborado em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), o diesel S-10 teve um aumento expressivo de 6,8%, colocando o estado entre os mais impactados pelo reajuste.

A elevação dos preços ocorre após a aplicação das novas alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o recente reajuste anunciado pela Petrobras no valor do diesel. Além do Acre, os estados do Amapá (+8,4%) e Amazonas (+6,8%) também registraram aumentos significativos no diesel S-10.

No caso da gasolina comum, o reajuste no Acre foi de 3,8%, acima da média nacional. Já o etanol apresentou pouca variação no estado, enquanto outras regiões, como Rio Grande do Norte e Amazonas, registraram altas de até 8%.