Prefeito sofre acidente em rodovia; duas crianças morreram

O prefeito da cidade de Muribeca (SE), Mário de Sandra, se envolveu em um acidente na BR-101, próximo ao município de Esplanada, na Bahia, na tarde dessa sexta-feira (14). Duas crianças que estavam no outro veículo morreram e dois adultos ficaram feridos.

De acordo com informações da equipe do prefeito, Mário de Sandra viajou de carro com destino à Brasília para o Encontro Nacional de Prefeitos. Na volta pra casa, quando passava pelo estado da Bahia, colidiu contra outro veículo que teria atravessado a pista.

Além do prefeito estavam o motorista e assessores. Em nota, o Mário de Sandra informou que ele e os três ocupantes do veículo passam bem. Disse ainda que estão prestando esclarecimentos sobre o ocorrido.