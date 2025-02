A prefeitura de Cruzeiro do Sul, no interior do estado do Acre, publicou na manhã desta quarta-feira (19), a abertura de um novo processo seletivo no Diário Oficial do Estado (DOE), para a criação de um amplo cadastro de reserva voltado para profissionais da saúde em sua grande maioria.

As inscrições poderão ser realizadas a partir das 8h do dia 19 de fevereiro, até às 23h59min do dia 24 do mesmo mês, através do endereço eletrônico da prefeitura de Cruzeiro do Sul (clique aqui).

Em caso de maiores dúvidas acerca do envio da documentação, basta entrar em contato com a ouvidoria do município via mensagens de texto, através do telefone de contato (68) 99213-8219, entre 8h e 17h.

A divulgação do resultado preliminar será publicada no próximo dia 4 de março, com o resultado final sendo divulgado no dia 11 de março. Ao todo, serão quatro regiões do município contempladas, sendo três delas na zona rural e uma na zona urbana, com salários que podem variar entre R$1.518 e R$11.025.

Confira abaixo maiores detalhes: