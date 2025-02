Prefeitura começa campanha de vacinação antirrábica gratuita; veja detalhes

A prefeitura de Rio Branco deu início à vacinação antirrábica gratuita no bairro São Francisco nesta segunda-feira (17). A equipe está localizada na Urap do São Francisco, no bairro Vitória.

A campanha vai até o dia 27 de fevereiro, atuando de segunda à sexta, das 8h às 12h. O objetivo é imunizar os cães e gatos e proteger a população da doença que pode ser fatal se não tratada a tempo, os tutores podem levar seus pets para garantir a vacinação.

A doença é causada pelo vírus do gênero Lyssavirus e é uma zoonose, ou seja, uma doença transmitida entre animais e pessoas.