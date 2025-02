Prefeitura de Brasiléia: inscrições para Processo Seletivo encerram nesta sexta-feira

No estado do Acre, a Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, anuncia a abertura de um Processo Seletivo, com o objetivo de preencher 90 vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de níveis médio, magistério e superior.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os seguintes cargos: Monitor de Aluno (4 vagas); Agente de Campo (10 vagas); Auxiliar de Sala (5 vagas); Agente Educacional Cuidador (10 vagas); Professor P1 Zona Rural (18 vagas); Professor P2 Escolas Nucleadas e Zona Urbana (10 vagas); Mediador (30 vagas); Psicólogo (1 vaga); Assistente Social (1 vaga); Nutricionista (1 vaga).

Para concorrer a uma das vagas, é necessário que o candidato comprove o nível de escolaridade exigido para a função em que pretende atuar, tenha registro no respectivo conselho profissional (quando exigido), entre outros requisitos.

Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornadas de 25 a 40 horas semanais e contarão com remuneração que varia de um salário mínimo a R$ 3.694,00.

Inscrição e seleção

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 18 e 21 de fevereiro de 2025, no horário das 8h às 12h e 14h às 17h, presencialmente, na sede da SEME Secretária Municipal de Educação de Brasileia, situada à Rua 02 de Novembro, nº 102, Bairro Raimundo Chaar.

A seleção dos candidatos será feita por meio de prova de títulos, de caráter classificatório e eliminatório, conforme os critérios de pontuação estabelecidos no edital.

Vigência

O prazo de validade do Processo Seletivo será de até 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.

Mais detalhes podem ser encontrados no edital completo, disponível em anexo.

