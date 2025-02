Prefeitura de Bujari: inscrições para Processo Seletivo encerram nesta quarta-feira

A Prefeitura de Bujari, no estado do Acre anuncia a abertura do Processo Seletivo que tem como objetivo a contratação e a formação de cadastro reserva de profissionais com nível superior, por tempo determinado.

As oportunidades são para os cargos de Assistente Social (1 vaga); Psicopedagogo (1 vaga) e Psicólogo (a) (1 vaga), ao serem contratados os profissionais deverão atuar em carga horária de 40 horas semanais e contarão com salários de R$ 3.000,00 ao mês.

Para concorrer, os candidatos devem possuir a escolaridade exigida para a função desejada de ensino superior completo, bem como registro no respectivo conselho de classe, idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos descritos no edital.

As inscrições serão realizadas nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2025, até às 23h59, exclusivamente via internet por meio do site da Prefeitura.

No que diz respeito à classificação dos candidatos inscritos, será composta por análise de títulos, de acordo com os critérios de pontuações estabelecidos no edital.

O Processo Seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.

Em nosso site você tem acesso ao edital e pode obter mais informações.

