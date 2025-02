Prefeitura de Cruzeiro do Sul publica Processo Seletivo para cadastro reserva

No Acre, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul divulgou abertura de Processo Seletivo que tem como objetivo a formação de cadastro reserva de profissionais que tenham níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As oportunidades são para os cargos de:

Zona Urbana: Agente Administrativo; Agente de Combate as Endemias; Agente Comunitário de Saúde; Assistente Social; Auxiliar de Gestão de Farmácia; Auxiliar de Saúde Bucal; Biomédico; Cirurgião Dentista; Digitador; Profissional de Educação Física; Enfermeiro; Farmacêutico Bioquímico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Medico Clinico Geral; Microscopista; Motorista AB; Nutricionista; Psicólogo; Recepcionista; Técnico em Enfermagem; Técnico em Laboratório; Terapeuta Ocupacional; Vigia.

Zona Rural (Rio Liberdade, Rio Juruá, Rio Juruá-Mirim e Rio Valparaíso): Agente de Combate as Endemias; Agente Comunitário de Saúde; Auxiliar de Gestão de Farmácia; Auxiliar de Saúde Bucal; Barqueiro; Contramestre Fluvial; Cozinheiro (Equipe Fluvial); Cirurgião Dentista; Enfermeiro; Farmacêutico Bioquímico; Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés; Marinheiro Fluvial Auxiliar de Máquinas; Médico Clínico Geral; Microscopista; Técnico em Enfermagem; Recepcionista; Vigia.

Zona Rural (Lagoinha, Ramal 2, Ramal 3, Ramal 11, Santa Luzia, Campinas e Liberdade): Agente Administrativo; Agente de Combate as Endemias; Agente Comunitário de Saúde; Assistente Social; Auxiliar de Gestão de Farmácia; Auxiliar de Saúde Bucal; Biomédico; Cirurgião Dentista; Digitador; Profissional de Educação Física; Enfermeiro; Farmacêutico Bioquímico; Fisioterapeuta; Medico Clinico Geral; Microscopista; Motorista AB; Nutricionista; Psicólogo; Recepcionista; Técnico em Enfermagem; Técnico em Laboratório; Terapeuta Ocupacional; Vigia.

Zona Rural (Assis Brasil, Deracre, Areal, Santa Luzia do Pentecostes, Santa Rosa, São Pedro e Buritirana): Agente Administrativo; Agente de Combate as Endemias; Agente Comunitário de Saúde; Assistente Social; Auxiliar de Gestão de Farmácia; Auxiliar de Saúde Bucal; Biomédico; Cirurgião Dentista; Digitador; Profissional de Educação Física; Enfermeiro; Farmacêutico Bioquímico; Fisioterapeuta; Medico Clinico Geral; Microscopista; Motorista AB; Nutricionista; Psicólogo; Recepcionista; Técnico em Enfermagem; Técnico em Laboratório; Terapeuta Ocupacional; Vigia.

Aos profissionais admitidos, será oferecida remuneração que varia de R$ 1.600,00 a R$ 11.025,00 por mês, referente às jornadas de 20 a 40 horas semanais.

Procedimentos para participação

As inscrições gratuitas devem ser feitas por meio do endereço eletrônico da Prefeitura, no período de 19 a 24 de fevereiro de 2025, até as 23h59.

Como forma de classificação, os candidatos serão submetidos à análise curricular, com base nos critérios de pontuação especificados no documento de seleção.

A validade deste Processo Seletivo é de 12 meses, contado da data de publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério exclusivo da Administração Municipal.

