Prefeitura de Feijó: inscrições para Processo Seletivo encerram nesta semana

No estado do Acre, a Prefeitura de Feijó divulga a retificação do Processo Seletivo, que tem por objetivo a formação de cadastro reserva destinado à admissão de Agente Educacional, a fim de atuar junto às crianças das comunidades de difícil acesso do Município.

De acordo com o documento publicado recentemente (prorrogação das inscrições), torna-se alterado o período, no qual o candidato passa a se inscrever gratuitamente entre 3 a 28 de fevereiro de 2025, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Barão do Rio Branco, nº 382, Centro.

Seleção

Para concorrer a uma das chances ofertadas, é necessário que os candidatos tenham idade mínima de 18 anos, bem como escolaridade em nível médio completo.

Ao ser contratado, o profissional será ressarcido mensalmente no valor equivalente ao valor de um salário mínimo.

Vale ressaltar que a formação das turmas será de responsabilidade do Agente Educacional dentro da comunidade e serão validadas apenas as turmas com no mínimo dez alunos.

Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados por meio de análise curricular, com base nos critérios de pontuação especificados no documento de seleção.

Dito isto, o contrato será formado durante o ano letivo de 2025. Entretanto, o Processo Seletivo terá validade para o ano vigente, com possibilidade de ser prorrogado para o ano seguinte.

