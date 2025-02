Prefeitura de Mâncio Lima divulga Processo Seletivo com 49 vagas

No estado do Acre, a Prefeitura de Mâncio Lima, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, anuncia a abertura de um Processo Seletivo, com o objetivo de preencher 49 vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de níveis médio, magistério e superior.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os seguintes cargos: Professor Mediador Zona Urbana (10 vagas); Professor Mediador Zona Rural (1 vaga); Professor de AEE Zona Urbana (3 vagas); Professor de AEE Zona Rural (1 vaga); Professor de Libras Zona Urbana (1 vaga); Professor de Libras Zona Rural (1 vaga); Assistente Educacional Zona Urbana (25 vagas); Assistente Educacional Zona Rural (5 vagas); Fonoaudiólogo (1 vaga); Fisioterapeuta (1 vaga).

Para participar da seleção, é necessário que o candidato comprove o nível de escolaridade exigido para a função em que pretende atuar, entre outros requisitos específicos que constam no edital.

Ao serem contratados, os profissionais deverão cumprir jornadas de 25 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 1.900,00 a R$ 3.396,40.

Inscrição e seleção

Os interessados em participar podem se inscrever no período de 25 a 28 de fevereiro de 2025, até às 23h59, pelo site DECORP. As inscrições serão gratuitas.

A seleção dos candidatos será realizada por meio de avaliação curricular e de títulos, conforme os critérios de pontuação estabelecidos no edital.

O prazo de validade do Processo Seletivo é de um ano, contado a partir da data de publicação do resultado final no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

Mais detalhes podem ser encontrados no edital completo, disponível em anexo.

