Prefeitura de Rio Branco alerta sobre golpe do “alvará irregular” para o funcionamento de comércios locais

A prefeitura de Rio Branco informou nesta quarta-feira (5), sobre um golpe que ocorre na cidade desde o segundo semestre de 2024. De acordo com a gestão, estão envolvendo o nome do poder público municipal, principalmente os que versam sobre supostas irregularidades no alvará de funcionamento dos comércios locais.

“A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Sala do Empreendedor, faz um alerta à população rio-branquense em geral para que não caiam na artimanha criminosa”, informa.

Segundo a administração da capital, E-mails e mensagens de texto estão sendo encaminhadas a empresas/comércios locais e cidadãos em geral, por meio de aplicativos de troca de mensagens, afirmando haver irregularidades no Alvará de Funcionamento das empresas vítimas, fornecendo ainda um link para a regularização das pendências.

“A gestão municipal assevera que nenhum contato é feito por meio eletrônico ou até mesmo por aplicativos de troca de mensagens. Que receber tais mensagens não click nos links disponibilizados, para evitar ter seus dados pessoais e de suas empresas roubados e/ou hackeados por criminosos com a intenção de obter informações para outros tipos de golpes, solicita.

Em alguns dos e-mails enviados à comerciantes, as mensagens são assinadas por uma pessoa identificada por José Carlos, que seria “Gestor de Licenciamento e Fiscalização do Departamento de Licenciamento Urbano e Obras da Prefeitura de Rio Branco”.

A prefeitura reafirma que não envia mensagens desta natureza a empresas/comércios e à contribuintes; na estrutura organizacional da gestão municipal não existe “Departamento de Licenciamento Urbano e Obras” e muito menos algum servidor com o nome de “José Carlos”.

É orientado a população procurar imediatamente a delegacia e registrar ocorrência, bem como comunicar instituições financeiras e outros órgãos competentes sobre o golpe.

Em caso de dúvida e/ou recebimento de mensagens e e-mails dessa natureza, procurar imediatamente a Sala do Empreendedor, na sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo (Seinfra), no antigo Mira Shopping ao lado da Prefeitura.