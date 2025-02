Prefeitura de Rio Branco emite notas de pesar pelas mortes de Douglas Richer e Joana Araújo

A Prefeitura de Rio Branco, por meio de notas oficiais, manifestou profundo pesar pelo falecimento de duas personalidades importantes para a comunidade acreana: o colunista social Douglas Richer Queiroz e Joana Araújo, mãe dos empresários Adem e Aldenor Araújo, dirigentes do Grupo Arasuper.

Douglas Richer, aos 37 anos, faleceu na madrugada deste domingo (2) no Hospital de Base de Ribeirão Preto, em São Paulo. Natural de Sena Madureira, ele se destacou como colunista social e contribuiu significativamente para a cultura local.

Joana Araújo, aos 93 anos, faleceu na madrugada deste domingo (2) em Rio Branco. Mãe dos empresários Adem e Aldenor Araújo, ela deixa um legado de dedicação à família.

Em ambas as notas, o prefeito Tião Bocalom expressou solidariedade às famílias enlutadas, desejando que Deus, em sua infinita bondade, possa confortá-las neste momento de perda irreparável.

Nota de pesar – Douglas Richer

A Prefeitura de Rio Branco expressa seu profundo pesar pelo falecimento do colunista social, Douglas Richer Queiroz, de 37 anos, ocorrido na madrugada deste domingo (2) no Hospital de Base de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

Que o Senhor Deus, em sua infinita bondade, possa confortar familiares e amigos neste momento de perda irreparável.

Rio Branco, 2 de fevereiro de 2025.

Tião Bocalom

Prefeito de Rio Branco

Nota de pesar – Joana Araújo

A Prefeitura de Rio Branco expressa seu profundo pesar pelo falecimento de Joana Araújo, mãe dos empresários Adem e Aldenor Araújo, dirigentes do Grupo Arasuper, ocorrido na madrugada deste domingo (2) nesta capital, aos 93 anos.