A Prefeitura de Rio Branco e a Polícia Militar do Acre (PMAC) oficializaram um convênio no valor de R$ 7,2 milhões para reforçar a segurança na capital acreana. O investimento tem como principal objetivo fortalecer o policiamento ostensivo em espaços públicos e garantir a manutenção do sistema de videomonitoramento.

O acordo foi assinado nesta quarta-feira (5), e segundo o secretário de Segurança e Justiça do Acre, coronel José Américo Gaia, essa cooperação entre o município e o estado já acontece há anos, sendo agora ampliada. “Essa parceria entre município e Estado na segurança pública acontece há muitos anos, e o que o prefeito está fazendo hoje é materializar mais uma vez essa união. Quem ganha com isso é a sociedade que reside na capital”, afirmou Gaia.

Entre as mudanças propostas, está a ampliação das atribuições do Gabinete Militar, que atualmente atua apenas na segurança institucional da Prefeitura. O coronel Ezequiel Bino, chefe do órgão, explicou que uma proposta enviada à Câmara Municipal busca formalizar a participação do Gabinete Militar na segurança pública. “Hoje, o Gabinete Militar tem atribuições muito limitadas. Com essa proposta, ganhamos a possibilidade de ampliar nossa interlocução com outras instituições de segurança e até mesmo acessar financiamentos do governo federal”, disse Bino.

A comandante da PMAC, coronel Marta Renata, ressaltou a importância da parceria entre Prefeitura e Estado e destacou que o recurso permitirá aumentar a presença policial em locais como praças, parques e terminais urbanos. “Esse recurso impacta diretamente no serviço prestado à capital acreana. Com ele, conseguimos escalar de maneira extraordinária os policiais militares e manter o videomonitoramento, fruto dessa parceria com a Prefeitura”, explicou.

Apesar dos avanços, a comandante reconheceu o desafio em relação ao efetivo policial, que atualmente representa pouco mais da metade do previsto para o estado. Segundo ela, mesmo com a convocação de 900 novos policiais pelo governo Gladson Cameli, ainda existe um déficit a ser sanado. “Houve uma manutenção do efetivo, mas precisamos de mais policiais. O governo Gladson Cameli fez a convocação de 900 policiais militares, mas ainda há um déficit. Há um compromisso do governo do Acre em fazer essa reposição”, afirmou Marta Renata.