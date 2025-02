Prefeitura de Rio Branco manifesta solidariedade a juíza e superintendente do RBTrans ameaçados

A Prefeitura de Rio Branco se pronunciou em apoio à juíza Zenair Ferreira Bueno e ao superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, após ambos serem alvo de ameaças de morte.

As intimidações ocorreram devido às ações de fiscalização de atividades clandestinas de aplicativos de transporte na capital acreana.

Em nota oficial, a gestão municipal expressou total solidariedade às vítimas, repudiando as ameaças e destacando que atitudes como essas são inadmissíveis. A Prefeitura reforçou que o respeito às instituições e à integridade dos servidores públicos deve ser uma prioridade em qualquer circunstância.

Além disso, a nota destacou a confiança nas forças de segurança para que as investigações sobre as ameaças sejam conduzidas com rigor, visando garantir a segurança dos cidadãos e daqueles que atuam em funções públicas com responsabilidade.

Confira abaixo a íntegra da nota de solidariedade:

NOTA DE SOLIDARIEDADE

A Prefeitura de Rio Branco manifesta sua total solidariedade à juíza Zenair Ferreira Bueno e ao superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, que foram alvo de inaceitáveis ameaças em razão do exercício de suas funções públicas.

Fazendo parte de uma gestão que tem como premissa o cuidado com as pessoas e respeito às leis, é inadmissível que qualquer cidadão — especialmente aqueles que desempenham suas funções com responsabilidade e comprometimento com o interesse público, sejam elas do poder executivo, legislativo ou judiciário — seja alvo de intimidações ou atos que atentem contra sua integridade e segurança.

O diálogo e o respeito às instituições devem sempre prevalecer, e a Prefeitura de Rio Branco reafirma seu compromisso com a ordem, a democracia e o Estado de Direito.

Reforçamos nossa confiança nas forças de segurança para a devida apuração dos fatos e reiteramos nosso propósito de gerar produção, emprego e dignidade aos rio-branquenses.

Tião Bocalom

Prefeito de Rio Branco