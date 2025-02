Prefeitura de Rio Branco mobiliza equipes de saúde para assistência a afetados por enxurrada

A Prefeitura de Rio Branco, por meio das secretarias municipais de Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos, Cuidados com a Cidade e Defesa Civil, está mobilizando esforços para prestar assistência aos moradores do bairro Plácido de Castro, atingido pela enxurrada causada pelas fortes chuvas entre sábado (22) e domingo (23).

Desde as primeiras horas do dia, equipes compostas por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem estão nos locais afetados para oferecer suporte à população afetada. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde está intensificando as ações de orientação e prevenção, especialmente aos desabrigados que foram conduzidos à Escola Nice Adib Jatene.

Entre as principais medidas adotadas, estão a distribuição de produtos de limpeza nos bairros atingidos, em conjunto com equipes da Defesa Civil, e a realização de campanhas de conscientização sobre o consumo seguro de água e alimentos, além das precauções necessárias para um retorno seguro às residências. Também estão sendo reforçadas as orientações sobre os riscos de contato com animais peçonhentos, que podem surgir devido ao alagamento.

A Prefeitura segue monitorando a situação e prestando todo o apoio necessário às famílias impactadas, garantindo que a assistência chegue de maneira rápida e eficiente a quem mais precisa.