Prefeitura de Rio Branco promove evento para anunciar mais de 100 contratações e pacote de ações no combate à dengue.

A Prefeitura de Rio Branco convida toda a população para a Cerimônia de Contratação Emergencial e Apresentação do Pacote de Ações voltadas ao enfrentamento das arboviroses. O evento ocorrerá nesta terça-feira (19), às 10h, no Auditório da Uninorte (Bloco E), situado à Alameda Alemanha, 200 – Jardim Europa.

Durante a cerimônia, serão anunciadas as contratações emergenciais de profissionais de saúde e apoio, somando 186 vagas (145 contratados e restando 41 para contratar). Abaixo, a lista completa de cargos e suas respectivas cargas horárias:

– Auxiliar de Farmácia (40h) – 12 vagas;

– Enfermeiro (30h) – 24 vagas;

– Farmacêutico (30h) – 12 vagas;

– Médico Clínico Geral (40h) – 24 vagas;

– Técnico de Enfermagem (40h) – 24 vagas;

– Técnico de Laboratório (30h) – 12 vagas;

– Agente de Endemias (40h) – 78 vagas.

“Este é um momento de grande importância para fortalecer a saúde pública de nossa cidade e intensificar as ações preventivas e de combate às arboviroses. Contamos com sua presença para esse importante marco no cuidado com a saúde de todos”, comentou a gestão.