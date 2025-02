Prefeitura de Xapuri divulga resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado 2025

A Prefeitura de Xapuri publicou nesta quarta-feira, 5 de fevereiro, o resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2025, que visa a formação de cadastro de reserva para contratações temporárias em diferentes áreas da administração municipal. O certame foi regulamentado pelo Edital nº 001/2025.

Ao todo, estão disponíveis 92 vagas para cargos como professores, agentes educacionais, assistentes sociais, orientadores sociais e agentes de combate a endemias. Os profissionais aprovados poderão atuar em jornadas de 20 a 40 horas semanais, com salários variando entre o mínimo vigente e R$ 3.149,14.

A avaliação dos candidatos ocorreu por meio de análise curricular, considerando critérios de experiência, capacitação e titulação. Pessoas com deficiência puderam participar do processo seletivo em igualdade de condições, desde que a função escolhida fosse compatível com suas limitações.

A previsão inicial era de que o resultado preliminar fosse divulgado no dia 3 de fevereiro, mas, por questões administrativas, a publicação foi adiada para o dia 5. O prazo para interposição de recursos é de 48 horas após a divulgação.

A homologação do resultado final está marcada para o dia 7 de fevereiro e será publicada no site da Prefeitura de Xapuri e no Diário Oficial do Estado. O PSS tem validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais um ano, conforme determina a Lei Municipal nº 1256/2025. A convocação dos aprovados seguirá a ordem de classificação e ocorrerá conforme a necessidade do município.

O resultado preliminar pode ser acessado no link:

https://www.xapuri.ac.gov.br/product-page/edital-n-001-2025-cadastro-de-reserva-de-contratação-temporária