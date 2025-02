Prefeitura divulga ganhadores do concurso de fotografia de Natal em Rio Branco; veja lista

O concurso de fotografia do Natal de Vida, Esperança e Dignidade 2024, realizado pela pela prefeitura de Rio Branco, teve a entrega das premiações realizada na manhã desta terça-feira (4), às 9h, no auditório da prefeitura de Rio Branco.

A disputa contou com 264 inscritos, divididos entre três categorias, sendo elas foto amadora, foto profissional e foto mais curtida.

Durante o evento, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, enalteceu os profissionais da área e ressaltou a importância do incentivo por meio do concurso.

“Muito mais gente fotografou, muito mais gente clicou e pegou imagens, captando imagens bonitas, tanto dos profissionais como também dos amadores. Eu estou feliz porque isso é uma forma que a gente tem de manter preservado aquela imagem que a gente criou, é uma forma de ganhar memórias”, destacou o prefeito.

A representante da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa) ressaltou a importância do fomento à cultura através do evento, que incentiva a visitação dos espaços públicos, fomentando a economia local.

“Através da parceria com a Prefeitura e também com o governo do Estado em outros eventos, estamos organizando muitas ações em prol da comunidade. Esse concurso de ornamentação natalina e de fotografia também é um marco muito interessante para a cidade porque o que fica é a memória, e assim as pessoas registram para sempre este momento”, destacou.

Diego Batalha foi o primeiro colocado da categoria de Fotografia Amadora, e embolsou R$1500. Ele disse que não esperava a premiação.

“Pra mim está sendo uma surpresa. É o primeiro concurso que estou concorrendo, foi uma foto que a gente queria fazer diferente da família e resolvi colocar no concurso” ,disse o ganhador.

A premiação leva o nome do fotojornalista Marcos Vicentti, conhecido como Marcão, que faleceu no dia 18 de outubro de 2024. “Esse ano nós passamos a dar o nome de Marcos Vicentti, o Marcão, que é um colega que marcou a história do jornalismo acreano. Fizemos essa homenagem ao jornalista” disse o secretário de comunicação da prefeitura, Ailton Oliveira.

Confira a lista dos vencedores:

Categoria Amador

1 – Diego Batalha – R$1.500

2 – Iris Braga – R$1.000

3 – Juan Vicent – R$800

4 – Antônio Moura – R$400

5 – Lenice Fayal – R$300

6 – Iara Simões – R$100

7 – Regilene do Amaral – R$100

8 – Letícia Vilacorta – R$100

9 – Tatiana Priscyla – R$100

10 – Zayra Amorim – R$100

Categoria Profissional

1 – Marcelo Pinehiro – R$4.000

2 – Paulo Murilo – R$2.000

3 – Whydykennedy Melo – R$1.500

4 – Alexandre Noronha – R$1000

5 – Apollo Goner – R$800

Foto Mais Curtida

Karla Giovanna – R$500