Prefeitura divulga resultado final do processo seletivo simplificado da Educação; veja lista

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer (SEMEDEL), divulgou o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para Cadastro de Reserva (PSSCR) 009/2024. Os candidatos classificados, com nota final igual ou superior a 40 pontos, estão aptos para futuras convocações.

A seleção levou em conta a Análise Curricular e de Experiência Profissional, e as vagas serão preenchidas conforme a necessidade da Administração Municipal. Candidatos com deficiência estão identificados na lista e serão convocados conforme a legislação vigente.

A classificação não garante ingresso imediato, e os candidatos devem comparecer nas datas estabelecidas para evitar eliminação.

Confira a lista completa: