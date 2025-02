Prefeitura do Rio espera receber 2 milhões de pessoas com show de Lady Gaga

O “Todo Mundo no Rio” foi anunciado nesta sexta-feira (21/2), quando a prefeitura do Rio de Janeiro confirmou oficialmente o megashow de Lady Gaga nas areias de Copacabana. A equipe explicou, durante a coletiva de imprensa, que espera receber um público de aproximadamente 2 milhões de pessoas na cidade.

O evento acontece no próximo dia 3 de maio e, para efeito de comparação, o show de Madonna, em maio de 2024, recebeu um público de 1,6 milhão de pessoas, segundo os dados divulgados pela Riotur. A nova edição do evento ocorrerá após o lançamento de “Mayhem”, novo álbum da diva pop.

Luiz Oscar Niemeyer, presidente da empresa responsável pela organização do evento, pontuou que a expectativa é aumentar a movimentação anterior de turistas entre 25% e 30%. Nos próximos dias, também serão divulgados os valores que a prefeitura e o governo do Rio de Janeiro irão investir para trazer a artista.

Essa será a segunda vez que Lady Gaga vem ao Brasil, 13 anos após sua primeira apresentação no país. Em 2017, a estrela tinha um show confirmado no Rock in Rio, mas precisou cancelá-lo de última hora por problemas de saúde.

A apresentação de Lady Gaga será transmitida na TV aberta pela Globo, na TV paga pelo Multishow e no streaming pelo Globoplay.