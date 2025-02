Prefeitura faz pesquisa de perfil de usuário do Parque Ambiental Chico Mendes e questiona pagamento de taxa para manutenção do local

A prefeitura de Rio Branco abriu recentemente um formulário virtual de avaliação para os usuários do Parque Ambiental Chico Mendes. De acordo com a gestão, a iniciativa aborda questões importantes sobre o ponto turístico.

Na avaliação, além de perguntas sobre o perfil do público, horários e dias que ocorrem as visitas e frequência, o questionário também pergunta se os visitantes consideram a estrutura do parque adequada, e se estariam dispostos a pagar uma taxa para contribuir com a manutenção do local.

Segundo a prefeitura, o formulário estará disponível por 30 dias, iniciados no dia 9 de fevereiro até 9 de março, e deve ser respondido de acordo com a experiência individual de cada usuário. Plantonistas também estarão no ambiente com o objetivo de obter um número expressivo de respostas.

Veja aqui o formulário:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0lfrtlfE8aiFbJgW863OORSv4Jl6QS3KzsEWjUxGg6U31zA/viewform