Prefeitura faz quase 150 novas contratações emergenciais por conta do aumento de casos de dengue

A prefeitura de Rio Branco realizou um evento, na manhã desta quarta-feira (19) para oficializar a contratação emergencial e apresentar o novo conjunto de ações para o combate às arboviroses, em especial à dengue.

Durante o evento, o secretário Municipal de Saúde, Rennan Biths, falou sobre as novas contratações realizadas pela prefeitura em caráter emergencial.

“Nós estamos contratando hoje 149 profissionais ao todo, dentre eles, 16 médicos, 77 agentes de endemias e demais profissionais”, explicou.

Biths explica ainda que, até a sexta semana epidemiológica do ano foram registrados 2.225 notificações de dengue, com 728 deles confirmados.

O gestor comentou ainda sobre o horário de funcionamento de algumas unidades de saúde, que terão horários especiais para atender à população.

“Adotamos todas as nossas URAPs, nossa unidade de referência de atenção primária, como unidade de referência para esses pacientes e as nossas URAPs estão espalhadas em todas as regionais de Rio Branco. Em três unidades, em especial, na Roney Meireles, que atende aquela região alta da cidade, na Cláudio Vitorino, que atende ali o segundo distrito, na entrada do Taquari, e na URAP Idalgo de Lima, lá na Baixada. A partir da segunda-feira passada estendemos o horário de atendimento até às 10 horas da noite”, revela.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, também esteve presente no evento, e disse que o principal objetivo é não repetir o cenário de 2021, onde três vidas foram perdidas.

“O nosso projeto é não perder vidas. Nós não queremos que as pessoas morram, como aconteceu em 2021. 2021 estava acabando de chegar e infelizmente pegamos o carro andando e uma grande crise, mas agora não. A gente declarou a situação de emergência e a Secretaria de Saúde tomou todas as providências. O que precisava? De mais profissionais? Então vamos contratar”, disse Bocalom.