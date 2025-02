Prefeitura inaugura passarela que transforma o bairro Ayrton Senna: “Espera de mais de 20 anos”

A prefeitura de Rio Branco entregou a passarela que liga os bairros Ayrton Senna e Aeroporto Velho, na manhã desta sexta-feira (28). O prefeito Tião Bocalom esteve presente na cerimônia de inauguração e falou sobre a praticidade que a passarela trouxe aos moradores.

“Essa passarela aqui eu nem sabia da história, ouvi a história da mãe que perdeu a filha, da tristeza. Acredito que a gente achou alternativas, a engenharia completa para deixar pronto como está, eu tô feliz. Agora, o pessoal do Ayrton Senna não tem dar aquela tamanha volta pros seus filhos poderem estudar”, destacou o prefeito.

A moradora do bairro Ayrton Senna, Idalecia Martins, perdeu a sua filha, Raquel Martins, de 20 anos, e a neta, Dayane Martins, de 9 anos, em junho de 2005, em um acidente durante a travessia entre os dois bairros. A moradora fala sobre a dor de perder a filha, mas fala sobre a importância dessa conquista para os moradores.

“Agora eu tô sossegada, não vai acontecer com eles o que aconteceu com a minha filha e minha neta. Os outros políticos só prometeram, alguns ainda fizeram de madeira, mas não durava nada, agora essa ponte aí tá boa. Eu quero que as pessoas reconheçam o valor que o prefeito deu pra nós, porque há 20 anos estamos nesse sofrimento sem ter uma ponte, e o prefeito já fez uma ponte maravilhosa”, completou Idalecia.