Prefeitura investe cerca de R$ 200 mil e instala internet grátis no Terminal Urbano

A Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI), lançou na manhã desta quarta-feira (19) um sistema de internet wi-fi gratuito para os usuários do Terminal Urbano da capital acreana.

Essa iniciativa faz parte do projeto de modernização e inclusão digital que teve início em 2021, quando o prefeito Tião Bocalom assumiu a administração municipal. O Conecta Rio Branco já havia sido implementado na Praça da Revolução durante a inauguração da decoração natalina, em dezembro de 2024. Para a instalação do Conecta Rio Branco no Terminal Urbano, a prefeitura investiu cerca de R$ 200 mil na compra de equipamentos de alta tecnologia, conforme explicou o secretário da SDTI, Ezequiel Bino.

“Essa é uma política da gestão do prefeito Tião Bocalom. Já estamos na Praça da Revolução e hoje lançamos aqui no Terminal, que é um ponto de grande movimentação, onde metade da cidade passa diariamente. Os próximos locais a receberem essa iniciativa serão o Horto Florestal e o Parque Chico Mendes, que também são bastante visitados, inclusive por turistas. O investimento é modesto, considerando os benefícios que traz à população, totalizando R$ 200 mil em equipamentos de alta qualidade. O alcance é significativo. A equipe de tecnologia do município se empenhou na implementação, então o gasto foi apenas com os equipamentos”, destacou o secretário.

Segundo o prefeito Tião Bocalom, a internet instalada no Terminal Urbano é de alta qualidade e velocidade, suportando cerca de três mil dispositivos conectados simultaneamente.

“A instalação do Wi-Fi gratuito em locais estratégicos, onde há grande fluxo de pessoas, é essencial. A internet que estamos disponibilizando aqui no terminal suporta aproximadamente 3 mil telefones conectados ao mesmo tempo, com qualidade, o que é fundamental. O que estamos fazendo aqui é proporcionar às pessoas mais simples e humildes que passam por aqui a oportunidade de acessar a internet, assistir a vídeos e tudo isso gratuitamente, sem gastar seus créditos”, afirmou.

Em 2021, Rio Branco contava com cerca de 70 quilômetros de cabeamento em fibra óptica. Após quatro anos, a rede de fibra óptica se expandiu para 400 quilômetros, permitindo melhorias na qualidade da internet na capital, conforme ressaltou o vice-prefeito Alysson Bestene. “Percebemos uma cidade cada vez mais interativa e conectada, avançando na tecnologia. É importante lembrar todo o trabalho realizado, que ampliou a rede de fibra óptica para mais de 400 quilômetros, um aumento significativo em relação aos 70 quilômetros anteriores. Na gestão do prefeito Bocalom, essa expansão melhorou a qualidade da internet. Todos os centros de saúde e CRAS do município agora têm conectividade, marcando uma gestão cada vez mais inovadora e tecnológica, oferecendo acesso de qualidade à internet para aqueles que mais precisam em nossa capital.”

A população aprovou a implementação do Conecta Rio Branco no Terminal Urbano. “Gostei muito, é uma ótima ideia do prefeito, né? Porque às vezes chegamos aqui e precisamos de internet para ligar para os meus filhos e não conseguimos. Agora é só chegar e usar, que bom! Boa ideia”, comentou a aposentada Elisabeth Alves de Lima, de 72 anos. “Acho que é uma boa medida do prefeito, pois beneficia a sociedade. Isso melhora a situação, já que muitos usuários precisam pagar a passagem e, com o Wi-Fi, fica mais fácil. Às vezes, temos o Pix, mas não temos internet para pagar a passagem, então isso é uma grande melhoria para todos nós”, celebrou Silvano Torres, autônomo.