A Prefeitura de Epitaciolândia, no Acre, divulgou a abertura de um concurso público para preencher 19 vagas e formar cadastro reserva em diferentes cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições ocorrerão de 3 a 12 de fevereiro, exclusivamente pelo site da Fundape, com taxas que variam entre R$ 60,00 e R$ 100,00, conforme o nível de escolaridade exigido. Pedidos de isenção poderão ser solicitados nos dias 3 e 4 de fevereiro.

Os cargos disponíveis incluem Enfermeiro (2), Médico (1), Professor P2 – Ensino Fundamental I (2), Professor P3 (2), Professor P4 (2), Agente Administrativo (3), Fiscal de Obras (2), Fiscal de Tributos (1), Técnico em Enfermagem (2) e Motorista (2). Os salários variam entre R$ 1.820,46 e R$ 7.490,12, com jornadas de trabalho entre 25 e 40 horas semanais.

O processo seletivo será realizado por meio de uma prova objetiva, programada para o dia 9 de março, com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, atualidades e conteúdos específicos de acordo com cada função.

O concurso terá validade de um ano a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado conforme decisão da administração municipal.

Confira o edital na íntegra: