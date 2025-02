Prefeitura reforça frota e entrega novas máquinas à Emurb para ampliar recuperação dos ramais

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, entregou na manhã desta sexta-feira (14), três novas máquinas à Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emubr), que serão utilizadas na manutenção de ramais em toda a capital acreana.

Segundo Bocalom, as novas máquinas ajudarão a baratear os serviços realizados pela Emurb, já que atualmente, veículos são alugados para execução dos trabalhos.

“Esses equipamentos vêm para fortalecer a nossa Emurb. Tinha apenas uma patrol na época, mixaria de máquinas todas velhas, arrebentadas e graças a Deus hoje a Emurb já conta com uma quantidade grande de máquinas novas. Isso significa que a gente não precisa pagar aluguel de máquina, portanto o serviço que a Emurb fizer vai ficar mais barato do que qualquer outro tipo de serviço feito por qualquer outra empresa”, ressaltou.

O secretário de Infraestrutura, Cid Ferreira, fez questão de destacar que as ações executadas na gestão do prefeito Tião Bocalom reorganizou e reestruturou novamente a Emurb, que se encontrava com dívidas e sem equipamentos.

“A Emurb passou por uma ressuscitação, porque estava dentro do caixão, estava realmente numa situação bastante difícil. Quando encontramos aqui tinha um girico (tipo de trator) com o pneu furado, não havia nada, tinha muita dívida, e a gestão do prefeito João Bocalom ressuscitou com apoio de parlamentares. Também renovamos todos os equipamentos, a frota pesada, hoje a Emurb é uma das empresas mais equipadas aqui da nossa região, tem um quadro de trabalhadores também bem capacitados, já bem treinados”, acrescentou.

Segundo Bocalom, neste momento estão sendo realizados apenas trabalhos paliativos nos ramais, em razão do inverno amazônico.

“Nesse momento é apenas recuperação de pontos críticos. Ninguém mexe em ramal neste momento. Estourou em algum lugar a gente vai e salva. Temos seis equipe da Secretaria de Agricultura trabalhando em ramais, mas só em pontos críticos. Quando chegar o verão o maquinário entra pra valer e continua fazendo o trabalho de recuperação dos ramais”, explicou.