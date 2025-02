A Prefeitura de Tarauacá divulgou, nesta terça-feira (25), uma nova iniciativa voltada para a saúde pública local: a rede municipal de saúde passará a oferecer gratuitamente os métodos contraceptivos Implanon e DIU Mirena. Esta ação é fruto de uma colaboração entre a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) e o Ministério Público do Acre (MPAC), com o objetivo de ampliar o acesso a métodos anticoncepcionais modernos e de alta eficácia.

Esse projeto, pioneiro na região Norte, visa combater a gravidez precoce, um dos principais desafios enfrentados pelo sistema de saúde local. Adolescentes com idades entre 14 e 18 anos terão a oportunidade de procurar as unidades de saúde mais próximas para obter mais informações e acessar esses serviços essenciais.

Além de contribuir para o planejamento familiar, a oferta gratuita desses métodos contraceptivos busca promover o bem-estar das jovens, minimizando os riscos de complicações durante a gestação e os impactos psicossociais que uma gravidez na adolescência pode acarretar.