Preparem o bolso! Aumento do diesel deverá impactar frete e preços dos alimentos; entenda

O recente aumento de R$ 0,22 por litro no diesel, anunciado pela Petrobras, pode elevar os custos do transporte rodoviário de cargas em 2% a 2,5%. Esse aumento imediato no frete provavelmente refletirá nos preços de produtos em supermercados, farmácias e lojas em todo o Brasil.

Lauro Valdivia, assessor técnico da NTC&Logística, explica que, embora o impacto no preço do diesel leve cerca de duas semanas para ser sentido nas bombas, a estimativa é clara: o aumento no custo do combustível, que compõe cerca de 35% do valor do frete, certamente afetará o consumidor.

No Brasil, mais da metade da carga é transportada por rodovias, o que torna o país altamente dependente dessa modalidade para abastecer a população com alimentos e outros produtos. André Braz, do FGV Ibre, ressalta que é difícil prever quando os aumentos se refletirão nos preços finais, pois isso depende da renegociação de contratos de frete, que têm preços fixos.

Os caminhoneiros autônomos tendem a repassar mais rapidamente a alta do diesel, impactando os preços de maneira mais imediata. Além do transporte rodoviário, o diesel também é crucial em setores como agricultura e geração de energia, tornando seu aumento um fator estratégico na inflação.

O consumidor deverá se preparar para ver um reflexo desse aumento em diversos produtos nas prateleiras, destacando a interconexão entre o preço do combustível e o custo de vida.

