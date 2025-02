Presidente da Câmara quer parceria com ALEAC enaltece gestão de Nicolau

Na sessão marcou o início dos trabalhos da Câmara de Vereadores de Rio Branco, na manhã desta segunda-feira,3, na sede da OAB, em Rio Branco, o presidente da casa, Joab Lira, defendeu parcerias entre os legislativos.

Lira disse que para conduzir a maior Câmara de Vereadores do estado vai precisar de parcerias, e citou o presidente da ALEAC, Nicolau Júnior, como exemplo de experiência na presidência de um legislativo.

O vereador lembrou que Nicolau assumiu recentemente o terceiro mandato na mesa diretora da Assembleia e passa a ser referência de gestão, com a experiência que adquiriu nos mandatos anteriores.

“Gratificante a presença do deputado Nicolau neste ato. Quero fazer uma visita institucional e aprender um pouco com ele, que tem experiência na condução de uma casa de leis. Aqui vamos ter uma mesa plural, inclusiva e aberta para debater todos os temas que nos forem apresentados”, disse Joab.

Nicolau Júnior agradeceu a deferência e abriu as portas da ALEAC para todas as tratativas de interesse do legislativo municipal. Ele parabenizou a todos os vereadores pelo início dos trabalhos e reafirmou a intenção de iniciar parcerias entre as casas leis.

“Aos vereadores que iniciam hoje o ano legislativo, desejo sucesso. Contem comigo e com a Assembleia para vencer todos os desafios de Rio Branco. Vou está sempre a disposição para qualquer parceira que nos for sugerida. Fico imensamente grato por ter sido lembrado para comparecer a esse evento”, disse Nicolau.

O governador Gladson Cameli, o prefeito Tião Bocalon, secretários estaduais e municipais, também prestigiaram o ato.