Presidente do PSG ofende e manda John Textor calar a boca; vídeo

O clima esquentou entre John Textor, dono do Botafogo e do Lyon, da França, e Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG. Durante reunião para discutir os direitos de televisão do Campeonato Francês, em 14 de julho do ano passado, Nasser subiu o tom, mandou Textor “calar a boca” e chamou o dono da SAF do Glorioso de “caubói”. A revelação é do jornal L’Équipe.

“John, cala a boca, você não entende nada. Você é um caubói que veio não sei de onde e vem falar conosco”, detonou o mandatário do PSG.

Além da discussão com Nasser, John Textor também teve atrito com Jean-Pierre Caillot, presidente do Reims. Enquanto falava sobre a estrutura de negócios do Lyon, Textor foi interrompido por Caillot.

Vale destacar que Textor não é a única fonte de discórdia de Nasser Al-Khelaifi. O presidente do Lens, Joseph Oughourlian, também já chegou a acusar o dirigente do PSG conflito de interesses pois ele é proprietário da rede de TV BeIN Sports, detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Francês.

Veja o vídeo: